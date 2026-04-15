中東戰爭推高油價、衝擊塑膠 全球經濟市場衝擊一次看

日本首相高市早苗今天宣布，將提供總額約100億美元金融支援，協助維持亞洲地區石油與相關物資供應。韓國總統秘書室長姜勳植則宣布，已確保到今年底共引進2億7300萬桶原油。

●日宣布砸百億美元挺亞洲能源鏈 規模達12億桶原油

日本首相高市早苗今天在「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）會議中宣布，將提供總額約100億美元（約1兆6000億日圓、新台幣3100億元）的金融支援，協助維持亞洲地區石油與相關物資供應。

高市在這項以線上方式舉行的會議中作以上表示。她於會後在首相官邸向媒體說明，相關資金除將用於支援亞洲各國採購原油與石油製品、維持供應鏈運作之外，也將用於建立能源儲備體系，以及確保相關礦產。

她說明，若以原油與石油製品採購量換算，支援規模高達約12億桶原油，相當於東南亞國家協會（ASEAN）一年的原油進口量。

●韓確保年底前進口2.73億桶原油 經不受封鎖影響管道

韓國總統秘書室長姜勳植在結束對哈薩克、阿曼、沙烏地阿拉伯和卡達的訪問返國後於今天指出：「我在此向全國報告，經走訪4個國家，已經確保今年底前可進口2億7300萬桶原油。」

他指出，以去年為準，2億7300萬桶原油在經濟正常運作的情況下可保障3個月以上供應。此行同時確保最多210萬噸石腦油進口，這相當於去年單月進口量。

●美伊戰爭衝擊塑膠供應 亞洲環保包裝需求意外升溫

美伊戰爭阻斷石油及石化原料運輸，塑膠價格飆至近4年新高，重創塑膠原料供應鏈，業者紛紛尋找替代方案，意外為環保包裝業者帶來商機。

韓國美妝包裝業者的紙管與紙袋產品詢問量暴增3倍，正是這波意外轉機的縮影。

用來包裝防曬乳、乳液的紙管產品，高居近期美妝廠牌詢問度之冠，這類包材使用的塑膠僅為傳統包材的20%。受戰爭影響，環保團體數十年來推動的減塑行動正迅速被採用，即便可能只是短期現象。

●中東戰爭推高油價 3月美國PPI漲幅增至4.0%但低於預期

美國勞工部公布，受伊朗戰爭相關能源價格漲勢影響，反映美國躉售物價的生產者物價指數（PPI）3月數據較去年同期上漲4.0%，高於2月漲幅3.4%，但低於分析師預估的4.6%。

美國勞工部勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）指出，3月PPI上漲部分大多可追溯到來自能源的最終需求價格，這部分物價大漲8.5%。

勞工統計局表示，3月最終需求貨品PPI上漲部分，有將近一半來自汽油價格大漲15.7%，且柴油、航空煤油、供暖燃油、肉品及主要基本有機化學品的物價指數也都升高。