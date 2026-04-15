日本100億美元金援！確保亞洲國家能源供應 高市：相當12億桶石油

路透和共同社15日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本15日說，將提供規模約100億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於12億桶石油，約是東協（ASEAN）一年的原油進口量。

日方此舉旨在預防東南亞的石油供應問題連帶影響日本自身供應鏈。相較日本，東南亞國家的石油儲備較少，原油與重要塑膠原料石腦油等石油產品供應日益吃緊。東南亞石油製品生產受干擾，已使日本醫療機構備感焦慮，因他們仰賴亞洲各國供應容器、導管和手套等關鍵物資。

上述援助主要將透過日本國際協力銀行（JBIC）及日本貿易保險公司（NEXI）等國家支持的金融機構提供。

高市是在參與一場「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）的會議後，做出上述宣布。AZEC是日本主導、旨在加速亞洲脫碳和能源轉型的倡議。高市在該場線上會議會晤多位東協和其他國家領袖。