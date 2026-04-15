伊朗戰爭衝擊精品業 Gucci母公司開雲、愛馬仕Q1財報不如預期

Gucci母公司開雲集團（Kering）與精品業者愛馬仕（Hermes）上季業績都不如預期，主要是因伊朗戰爭損及中東顧客的開銷，同時也令國際旅行減少，增添伊朗戰爭正衝擊精品支出的證據。

開雲的旗艦品牌Gucci的第1季銷售年減8%，為連續第11季下滑，且減幅甚於分析師預期。開雲集團整體營收則為35.7億歐元，與去年同期差不多，因為珠寶和眼鏡的銷售強勁。

開雲表示，第1季在中東地區的零售營收年減11%，但在伊朗戰爭開打前的1、2月營收為成長。中東地區營收占整個開雲集團營收大約5%。開雲說，已在密切注意美伊衝突對全球觀光旅遊趨勢的影響。

開雲新任執行長德梅奧（Luca de Meo）強調，「Gucci仍是我們的第一優先」，「全面的改善正在進行」。

愛馬仕第1季銷售成長5.6%，但低於市場估計的7.44%。愛馬仕財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）表示，愛馬仕在義大利、瑞士和英國的門市都受到中東顧客減少的衝擊。

此外，愛馬仕也遭遇法國旅遊開支下滑的情況；特別是在3月，法國市場銷售減少了2.8%。該公司包括中東地區的區域銷售額，年減5.9%。

中東戰火燒到精品業，本周一已經從路易威登酩軒集團（LVMH）令人失望的財報看出。LVMH當時說，戰爭讓集團關鍵的時尚商品、皮件部門承壓。

儘管愛馬仕管控得宜的稀有性商業模式，讓公司在危機中展現比同業更強的韌性，但市場看空奢侈品產業，沒有把愛馬仕排除。在周三之前，愛馬仕股價今年已跌16%，LVMH跌幅25%，開雲跌7%。