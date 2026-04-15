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南韓確保年底前進口2.73億桶原油 經不受封鎖影響管道

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

韓國總統秘書室長姜勳植今天表示，政府已經確定到今年底共引進2億7300萬桶原油，以及最多210萬噸石腦油。

韓聯社報導，姜勳植在總統府青瓦台召開記者會，說明他近期以總統戰略經濟合作特使身分訪問中亞和中東地區的成果。

他指出，以去年為準，2億7300萬桶原油在經濟正常運作的情況下可保障3個月以上供應，210萬噸石腦油則相當於去年單月進口量。

法新社報導，姜勳植在結束對哈薩克、阿曼、沙烏地阿拉伯和卡達的訪問返國後指出：「我在此向全國報告，經走訪4個國家，已經確保今年底前可進口2億7300萬桶原油。」

他表示，這次確保進口的原油和石腦油將通過不受荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖影響的替代供應管道引進，預計將對國內供應鏈穩定提供直接且實質性幫助。

姜勳植指出，韓國去年約6成原油進口經過這條關鍵水道。

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