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油價衝擊亞洲供應鏈！日本擬砸100億美元挺東南亞強化印太布局

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗12日在東京舉行的自民黨大會上致詞。法新社
日本首相高市早苗12日在東京舉行的自民黨大會上致詞。法新社

中東局勢持續緊張，日本政府15日決定，將以貸款等方式向東南亞國家提供總額100億美元（約台幣3190億元）的金融支援，旨在支撐東南亞各國原油採購，並維持醫療等重要物資的供應體系，避免影響日本供應。

共同社與讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，日本首相高市早苗將於15日下午，在討論亞洲能源問題的「亞洲零排放共同體」（AZEC）線上會議上對外宣布此事。除高市外，泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等國領袖也預計出席。

根據報導，高市將在會中以「亞洲能源與資源供應韌性夥伴關係」為名，提出支援方案，分為應對能源危機的緊急措施，以及包括原油儲備在內的結構性對策。

日本從東南亞進口用於醫療一線的石油衍生品，但相較於日本，東南亞當地石油儲備較少，原油及作為塑膠原料的石油產品石腦油等供需正趨於緊張。部分石化工廠停工，使生產活動能否維持引發擔憂；同時，日本醫療現場高度依賴亞洲生產的容器、管材、手套等重要石油衍生物資，危機感正在擴大，對日供應受阻的憂慮也隨之升高。日方希望透過支援，讓各國更容易採購原油，以緩解相關影響。

由於法律限制，日本無法直接向各國提供自身儲備。不過，政府相關人士指出，一旦亞洲供應鏈出現混亂，將對日本經濟與社會活動造成影響，因此將透過支援協助確保原油取得。日本官房長官木原稔15日在記者會上表示，將從確保以石油製品為原料的產品供應及強化供應鏈的角度出發，探討與亞洲各國開展互助合作。

日本政府相關人士透露，原油價格飆升已使東南亞部分國家出現能否支付貨款的信用層面隱患。一旦採購停滯，可能對日本醫療一線及廣泛產業造成打擊。在此背景下，支援核心將放在金融合作，日本政府考慮透過半官方金融機構日本國際協力銀行（JBIC）提供貸款，以及日本貿易保險（NEXI）提供融資保證等方式，協助亞洲企業從中東以外地區採購原油。

在結構性對策方面，將支援亞洲各國擴大原油儲備天數，包括興建儲油設施，同時推動液化天然氣（LNG）與生質燃料等發電設備的普及，以促進能源來源多元化。高市也希望透過此次合作框架，加強與東南亞各國的合作關係，推動外交政策中所提出的「自由開放的印太」。

不過，對亞洲各國而言，能否確保來自中東以外的新原油來源仍是一大課題。由於儲油設施等基礎建設需要時間建置，在短期危機應對上仍存在一定挑戰。

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