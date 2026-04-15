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ASML報喜！上修全年營收財測 AI支出激增帶動半導體設備需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天上調全年營收財測。路透
全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）今天上調全年營收財測。路透

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）上調全年營收財測，因全球AI支出激增，半導體業者對ASML先進晶片製造設備的需求上升。

ASML今天（15日）在聲明中表示，今年淨營收將達360億歐元（約424億美元）至400億歐元，高於先前預測的340億至390億歐元。

ASML執行長傅凱（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「在持續的AI相關基礎建設投資推動下，半導體產業的成長前景持續鞏固。我們的客戶正加快2026年及之後的產能擴張計畫，原因是他們獲得客戶簽訂長期合約的支持。」

今年以來，ASML股價已上漲39%，反映微軟與Alphabet等全球多家大型企業，以及像OpenAI和Anthropic等新創公司，計劃投入數兆美元建設支援AI軟體的基礎設施帶來利多。

為因應這波需求成長，ASML的大客戶台積電與三星電子正擴大投資。其中，台積電1月宣布年度資本支出多達560億美元；南韓晶片商SK海力士則規劃至2027年的合約期間，投入約80億美元採購ASML的先進設備。

不過，ASML在中國大陸市場面臨地緣政治阻力。中國去年是該公司的最大市場。本月，美國議員提出法案，擬限制ASML所有深紫外光（DUV）浸潤式微影設備對中國的銷售，並禁止工程師在當地為特定設備提供維修服務。

由於美國為遏制北京科技發展而實施限制，ASML一直無法向中國銷售最先進的EUV設備。荷蘭政府也在2024年對部分DUV設備實施出口管制。

ASML先前已表示，預期中國市場對整體營收的貢獻占比將降至約20%；但在去年第4季，中國仍占其銷售的36%。

ASML第1季淨銷售額為87.7億歐元，符合市場分析師預期。

值得注意的是，ASML周三未公布訂單數據。該指標過去被廣泛視為衡量客戶需求的重要依據。ASML在2025年初已表示，將停止公布此數據，理由是其波動性較大，無法準確反映業務動能。

ASML在今年1月已宣布計劃裁員約1,700人，主要集中在技術與IT部門。傅凱當時表示，公司需要變得更加「靈活」。

全球AI支出激增，半導體業者對ASML先進晶片製造設備的需求上升。路透
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OpenAI 台積電 艾司摩爾

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