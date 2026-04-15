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IDC：智慧手機出貨Q1衰減4% 2023年來首見下滑 遭逢記憶體短缺逆風

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
IDC的數據顯示，全球智慧手機市場在今年第1季出貨量下滑4.1%，是2023年以來首次下滑。路透
IDC的數據顯示，全球智慧手機市場在今年第1季出貨量下滑4.1%，是2023年以來首次下滑。路透

根據市場研究機構IDC的數據，全球智慧手機市場在今年第1季出現2023年以來首次下滑，隨著記憶體供應吃緊與伊朗戰爭影響，可能進一步推升手機成本並限制出貨成長。

研究人員發現，在前五大品牌中，蘋果與三星電子是「唯二」手機出貨成長的業者，兩者出貨量都成長超過3%，而整體市場則下滑4.1%。由於兩家公司各自占全球手機出貨量的約五分之一，在確保長期供應和應付成本上漲方面，擁有比中國競爭同業更好的優勢。相較下，從Oppo到小米等競爭者，今年手機出貨量大幅下滑，主要受到零組件與物流成本飆升影響。

IDC分析師團隊表示：「我們預期第1季的放緩只是2026年面臨更大挑戰的溫和前兆。在多個新興市場，價格已上漲多達40%至50%，明顯壓抑了需求。」

蘋果上季在中國市場表現強勁，iPhone 17系列受到歡迎，幫助該品牌中國出貨量成長30%。華為與旗下高階品牌榮耀同期間也成功提升出貨量，榮耀憑藉海外擴張，出貨量年增24%。不過IDC指出，所有公司都必須調整產品線，以因應記憶體短缺預期持續到2027年下半年的情勢。

另一家研究機構Counterpoint Research上周公布的數據也顯示，全球智慧手機第1季出貨量下滑6%，但其市占排名將蘋果置於三星之前。兩家機構都認為，主要原因在於記憶體成本大幅上升。

IDC分析師指出，除了零組件與材料成本上漲外，手機品牌也面臨中東衝突推高運輸成本的局面，因此許多業者正重新調整支出結構，包括降低部分機型規格，以及削減行銷與對通路的支援，這會進一步限制市場成長。

華為 伊朗戰爭 三星電子 記憶體

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