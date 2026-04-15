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輝達股價十連漲 投資人為何歸隊AI交易？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在上個月公司GTC大會上表示，輝達的GPU訂單能見度已到2027年。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在上個月公司GTC大會上表示，輝達的GPU訂單能見度已到2027年。路透

輝達（Nvidia）股價在周二（14日）連續第10個交易日上漲，是2023年11月14日以來最長漲勢，且這十個交易日累計上漲18.97%。投資人似乎不再那麼擔心人工智慧（AI）交易，再度興奮歸隊。

此前，投資人擔憂AI相關支出能否持久，轉往更具成長潛力的其他AI概念股，讓輝達股價低迷了好幾數個月。

Laffer Tengler投資公司資深證券分析師麥爾斯說，投資人今年稍早擔心科技股將失去動力，獲利了結，資金輪動至消費必需品等防禦性領域，現在正「回歸現實」，因為看到的實際情況是，AI概念股的成長動能不墜。

亞馬遜（Amazon）、Google微軟（Microsoft）、Meta等美國科技巨擘大買輝達AI晶片，需求持續爆發。輝達執行長黃仁勳3月說，輝達繪圖處理器（GPU）的訂單能見度已到2027年，金額達1兆美元。

Creative Strategies晶片分析師巴傑林指出，運算資源供不應求，正凸顯輝達題材的主軸：運算能力等於變現能力。

D.A. Davidson董事總經理陸里亞也認為，投資人看來對「AI的發展軌跡愈來愈樂觀」，由於AI領域的投資將延伸至明年，投資人正積極買進那些持續供應資料中心建設的半導體公司。

超微（AMD）周二也達成十連漲，是2005年5月來最長連漲紀錄。這十天累計漲30.11%。

英特爾（Intel）股價在周二則下跌2.14%，主要是之前連續強漲9天、累計暴漲58.29%後，出現獲利了結賣壓。Zacks投資研究公司股票策略師洛可表示，英特爾周二回檔純粹是先前「漲得太快太猛」。

他中長期仍看好英特爾、超微、輝達，能夠從持續的AI基建中獲益。他認為，AI代理與物理AI興起，將進一步推動晶片製造商的獲利，因為這些應用將依賴龐大運算能力。

微軟 Google AMD 輝達

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