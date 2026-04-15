AI熱潮帶動台灣「新錢」富豪崛起 私人銀行業者「搶才大戰」白熱化

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動台灣「新錢」階級崛起，百萬美元富豪愈來愈多，國際與本土私人銀行業者為爭搶財富管理商機，正積極招攬原已供不應求的人才，「搶才大戰」愈演愈烈，頂尖人才甚至保證年薪新台幣1,000萬元（31.5萬美元）。

彭博資訊報導，瑞銀集團（UBS）與滙豐控股（HSBC）等外資銀行正與台灣私人銀行巨擘搶才，滙豐計畫今年擴增台灣的財富管理員工人數10%。渣打銀行（Standard Chartered）去年增聘約70人後，已在台灣建立一支400人的客戶關係經理團隊，且還在擴大。

在某些情況下，頂尖財富管理主管的底薪過去五年提高約40%。人才招募業者透露，頂尖人才正獲得簽約獎金，且保證年薪總額為新台幣1,000萬元。

擁有至少十年經驗者尤其受青睞，畢竟台灣的富豪客戶多數是資深企業老闆和科技業高階主管，在選擇顧問時，更傾向於選擇像自己一樣，經歷過從全球金融海嘯到新冠疫情的多次市場周期者。

不過，即便台灣私人銀行業者祭出這些誘因，人才缺口依然龐大，部分業者苦於達成增聘目標。人才招募業者說，補齊缺口的實際進度已落後於金融業客戶快速成長的招聘需求。

台灣藝珂（Adecco）台北部門首席顧問Iris Chen表示，各界對AI帶動經濟成長的信心提高，今年各類職位的招聘速度都加快。她指出，藝珂的客戶去年發布100多個私人銀行與財富管理職位，但只補齊約20%。

在一家歐洲機構擔任台灣私人銀行家的吳先生表示，他過去一年內接到超過20次獵才業者的詢問，分別代表台灣、香港、新加坡及瑞士的金融機構，是他十年職涯裡最積極的攬才行動。

這種供需錯配凸顯台灣希望建立財富管理中心目標的瓶頸。優仕得顧問（U-Catch）創辦人鄭德賢指出，台灣的合格人才依然非常少，私人銀行家嚴重供不應求。

隨著搶才大戰白熱化，跳槽也變更常見。藝珂的Iris Chen說：「他們可能會在一家銀行待上兩三年，如果情況不順，就跳到另一家，然後再下一家。」

中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）今年稍早的報告指出，台灣家庭總財富將在2029年前達到9兆美元，高於去年的約7兆美元。渣打表示，光是今年1月的新開財富管理帳戶就成長「好幾倍」，使台灣市場成為該銀行全球獲利最高的三大財管市場之一。

台灣富豪對管理資產的迫切感日漸提高，亞洲私人銀行業也正從傳統僅銷售商品，轉型為深耕客戶關係與提供財富傳承的專業。法國巴黎銀行（BNP Paribas）台灣財富管理主管許哲崑表示：「AI正助長台灣『新錢』階級的崛起，客戶愈來愈常問一個關鍵問題：我要如何把財富傳承給下一代？」

業者也正重塑培訓方式。玉山銀行曾帶領私人銀行家到日本和歐洲觀賞音樂劇和藝術展，要求對演出和繪畫進行評論，以加強與客戶互動，還把從企業金融和零售部門的員工轉調至私人銀行部，並讓新進員工與資深指導人員搭配，以加速學習。

國泰世華銀行要求客戶關係經理每個月都要每月課程，以加強對高端生活風格的理解，內容涵蓋藝術品投資與精品收藏等，並提供補助，讓銀行家參加高爾夫球、品酒、品茗及豪華遊艇管理的訓練營。國泰世華銀行副總經理傅伯昇說，「你必須讓自己在各種事務都能派上用場」，「要了解市場，要因為你的客戶在意教育而知道最好的學校，要說他們的語言並迎合他們的興趣，兜售財富管理工具行不通」。

滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處主管胡醒賢（Kevin Hu）最近也告訴經理人，要磨練資淺同仁的社交技巧，這在建立關係時會有很大的差異。

在其他金融重鎮，在中東戰爭削弱杜拜的吸引力後，超級富豪正對香港重新產生興趣，促使全球金融機構也正在香港大舉攬才，提供上看25%的調薪幅度，新加坡財管機構的資金也持續流入，支撐招聘活動，印度富裕人口日增，也使跨國與當地業者迅速擴張規模。