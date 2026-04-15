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美伊戰爭衝擊塑膠供應 亞洲環保包裝需求意外升溫

中央社／ 首爾／東京15日綜合外電報導

美伊戰爭重創塑膠原料供應鏈，業者紛紛尋找替代方案，意外為環保包裝業者帶來商機。韓國美妝包裝業者的紙管與紙袋產品詢問量暴增3倍，正是這波意外轉機的縮影。

路透社報導，美伊戰爭阻斷石油及石化原料運輸，塑膠價格飆至近4年新高。

韓國美妝包裝業者衍宇（Yonwoo）母公司韓國科瑪（Kolmar Korea）資深經理金敏相（音譯，Kim Min-sang）表示，紙質包材的詢問量已暴增3倍，「原本只有重視永續的企業感興趣，但若塑膠短缺問題持續，需求預計將進一步增加」。

衍宇是法國萊雅（L'Oreal）等美妝大廠供應商。

金敏相告訴路透社，用來包裝防曬乳、乳液的紙管產品，高居近期美妝廠牌詢問度之冠，這類包材使用的塑膠僅為傳統包材的20%。

全球多個塑膠用量最大的國家都位於亞洲地區，造成的汙染也最嚴重。受戰爭影響，環保團體數十年來推動的減塑行動正迅速被採用，即便可能只是短期現象。

亞洲不僅嚴重仰賴中東進口的塑膠原料，用量也大得嚇人。經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，截至2022年，中國、日本、韓國及東南亞合計消耗全球近1/3的塑膠，自1990年以來激增9倍，而全球排入環境中的塑膠廢棄物，也有超過1/3來自東南亞的低收入國家。

日本已有超市收到批發商通知，告知塑膠托盤和塑膠袋可能缺貨。

日本塑膠袋與保鮮膜製造商三菱化學公司（Mitsubishi Chemical）和Sanipak公司表示，由於戰爭推高原料成本，未來幾週部分產品將調漲30%。

致力生產生物可分解竹纖維產品的台灣樂緹（Lastic）公司資深開發經理安德森（Luke Anderson）指出，去年原本有美國的航空公司考慮以他們家的竹纖維產品，取代拋棄式塑膠杯與餐具，但在美國總統川普宣布大幅加徵關稅後便打了退堂鼓。

安德森說，如今隨塑膠價格上漲，已有數家美國買家重新諮詢報價。

實際上，不少企業都正在適應新的替代材料。

馬來西亞乳品廠農鮮公司（Farm Fresh）表示，由於塑膠供應受阻，牛奶產品已暫時改用紙盒包裝。

但對其他業者而言，目前還沒有快速的解決辦法，例如生產面膜包裝的韓國廠商Gaone International指出，由於新材料仍在測試階段，日產量已從原本100萬件銳減至10萬至20萬件，訂單最長需等待8週才能完成，預計營收將因此受影響。

中東 美國 韓國

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