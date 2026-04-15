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國際油價繼續下跌！美伊尋求重啟和談 傳伊朗考慮暫停從荷莫茲運油

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一艘船隻停泊在靠近阿曼沿岸的荷莫茲海峽上。路透
一艘船隻停泊在靠近阿曼沿岸的荷莫茲海峽上。路透

國際原油期貨周二（14日）大跌4%至7%，今天開盤後一度持穩，但稍後恢復下跌，顯然受到西德州中級原油（WTI）轉倉至6月合約引發一波拋售所驅動。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油6月期貨今天盤中下跌0.3%，報每桶94.50美元，周二收盤大跌4.6%。

西德州中級原油（WTI）5月期貨今天盤中下跌1.01%，報每桶90.36美元，周二收盤大跌7.87%。

油價回跌，主因美國伊朗正尋求在未來幾天內安排第二輪和平談判；儘管同時間，對全球經濟至關重要的能源供應仍因荷姆茲海峽封鎖而受阻。

彭博分析，在過去一周，油價的10日移動平均線已轉變為衡量油價疲弱的指標，進一步壓低積極交易者通常設定的新一輪做空目標水準。

此外，這些走勢顯示，若中東衝突沒有出現重大升級，6月WTI油價要突破每桶100美元關卡並維持一段時間，將相當困難，頂多只會出現短暫的技術性反彈。

根據紐約郵報報導，美國總統川普表示，談判可能在「未來兩天內」於巴基斯坦恢復。若成真，將延續上周末在伊斯蘭馬巴德進行但未有結果的馬拉松式會談。

知情人士透露，美伊雙方目標是在下周停火協議到期前舉行更多會談。其中一項提議是重返巴基斯坦舉行談判，但也在考慮其他地點。

與此同時，美國正推進對荷莫茲海峽的海上封鎖，以遏制伊朗的石油出口。另一方面，據要求匿名的知情人士表示，伊朗正考慮暫時停止通過該海峽的石油運輸，以避免直接挑戰美國的封鎖行動並破壞新一輪和談。

美國已部署由超過12艘艦船組成的艦隊，以執行24小時封鎖。艦隊中包括驅逐艦和「的黎波里」號兩棲攻擊艦，並配備F-35戰機及用於登船行動的海軍陸戰隊艦艇，以及在必要時可協助清除水雷的獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」（USS Canberra）。

這場衝突已對全球石油市場造成衝擊，引發前所未有的供應震盪。實體原油與汽油等成品油價格飆升，正衝擊消費者並削弱需求；國際能源署（IEA）預測今年石油消費將下降。

CIBC私人財富集團資深能源交易員Rebecca Babin表示：「市場走勢仍主要受到新聞標題驅動，目前市場傾向預期在4月底前供應將逐步恢復正常。除了談判進展外，油輪運輸量是否持續增加，將是關鍵觀察指標。」

另一方面，美國石油協會（API）公布，上周全美原油庫存增加610萬桶。若稍後周三公布的官方數據確認，將是連續第八周庫存增加。

美國 彭博 荷莫茲海峽 伊朗

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