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社群趨勢：AI產製內容氾濫 真實感反而變珍貴

中央社／ 洛杉磯14日專電

一份社群媒體趨勢報告指出，人工智慧（AI）文章充斥網路，讀者對過於精緻包裝的內容疲乏，保有「真人痕跡」不過度修飾的貼文，反而讓讀者感到可信。

根據社群媒體管理平台Hootsuite發布「2026年社群媒體趨勢報告」顯示，AI已成為經營社群的重要工具，使得社群貼文的工作流程更快速，但在演算法的推波助瀾下，大量類似的內容充斥網路。

報告指出，2025年網路上AI貼文數量首次超越人類撰寫內容。

該公司每年發表社群趨勢，主要對象是品牌行銷界。報告指出，消費者對於AI內容也不是全然買單，有1/3消費者表示，如果品牌使用AI廣告，會讓購買意願下降。

報告提到，在這個趨勢之下，許多品牌反而避免過度精緻包裝的社群內容，即便幕後仍使用大量AI操作，但貼文更追求「真人感」，保留不完美、自然呈現甚至有一點小瑕疵。

報告認為，AI是社群經營不可或缺的必備工具，但真實感才是品牌與消費者建立連結的關鍵。AI帶來高效率，但讀者仍然渴望有「真人痕跡」（human touch）的內容。

報告觀察，不同年齡層喜好差異擴大，很難用同一套內容讓所有人滿意。16歲以下青少年熱衷無厘頭迷因；20至30歲Z世代與30至45歲千禧世代，偏好平衡工作與生活壓力的內容；45至65歲的X世代喜愛懷舊風格。

儘管許多網路使用者表達對社群媒體感到疲乏，實際行為卻相反。調查顯示，多數Z世代希望自己放下手機，但短影音等新形式內容的收視卻同步成長。

網紅合作方面，報告指出評估標準也在轉變。粉絲數和按讚數已不再是最重要的指標，合作對象說故事的能力、與粉絲的契合程度以及實際帶來的銷售效益，才是品牌更在乎的事。

報告也提到，消費者對一般員工的信任感，甚至高於網紅或公司高層，促使部分企業開始鼓勵員工用個人帳號分享公司相關內容。

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