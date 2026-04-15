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Meta與博通宣布擴大自研晶片合作 聯手建構1 GW算力 博通盤後勁揚3%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
博通（Broadcom）因為與Meta加強合作關係，股價在14日盤後上漲逾3%。 路透
博通（Broadcom）因為與Meta加強合作關係，股價在14日盤後上漲逾3%。 路透

臉書母公司Meta Platforms宣布擴大與晶片大廠博通（Broadcom）價值數十億美元的夥伴關係，雙方將共同設計並製造客製化晶片，以支持Meta在人工智慧（AI）領域的發展。消息激勵博通股價在周二（14日）盤後大漲超過3%。

根據周二發布的聲明，雙方將致力開發晶片，以提供超過1 GW的算力。知情人士說，最新公布的合作內容，預期只是價值數十億美元、持續性部署計畫的第一部分。

陳福陽就在聲明中表示，這個合作協議的最初階段，「僅是持續、跨代技術路線藍圖的開端，目的在服務未來幾年的巨大成長趨勢」。

Meta執行長祖克柏則是說：「Meta正與博通在晶片設計、封裝和網路技術方面展開全面合作，以建構大規模的運算基礎，為數十億人提供『個人超級智慧』（Personal Superintelligence）。隨著我們開始部署超過1 GW的自研晶片算力，並在未來擴展至數個GW，這項夥伴關係將為我們所建構一切提供更強效能與效率的量能。」

兩家公司表示，在2024年初加入Meta董事會的博通執行長陳福陽，將在Meta今年度股東大會任期屆滿後，退出Meta董事會。但陳福陽未來將繼續擔任Meta以及Meta執行長祖克柏的顧問。

博通股價因為與Meta擴大合作的利多，在周二盤後交易中上漲約3.5%。周二正常交易時段收漲0.27%，報380.78美元，今年以來已累計上漲 10%。Meta的股價則變動不大。

博通目前已與努力自研晶片的Meta合作開發與設計客製化晶片。Meta正為AI競賽投入數千億美元於基礎設施，自研晶片的努力非常重要，能夠減少對輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等外部供應商的依賴，降低成本。

Meta目前已承諾向這兩家晶片製造商採購價值數十億美元的AI處理器與硬體。

這筆交易是博通客製化AI晶片業務的最新擴張。客製化晶片業務不僅提振了博通的營收與投資者信心，也使博通成為輝達以外的有力替代方案。本月稍早，博通還披露了與現有客戶Google母公司Alphabet的長期協議，將與之合作生產張量處理器（TPU）。博通晶片也將供應給AI新創公司Anthropic，合約持續到2031年。

Google Meta 博通

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