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輝達AI模型Ising推進量子電腦 股價10連漲

中央社／ 華盛頓14日專電

人工智慧晶片業者輝達宣布加速量子電腦開發的開放式AI模型Ising，今天股價漲幅達3.80%，以196.51美元作收，過去10日漲幅超過18%。輝達股價連續10個交易日爬升，顯示市場對AI運算力與未來電腦的需求強大，輝達產品穩坐龍頭。

輝達（NVIDIA）宣布推出全球首款用於加速實用量子電腦發展的開放式AI模型Ising，14日股價漲幅達3.80%，報收196.51美元（約新台幣6196元），總市值達4.73兆美元。

未受中東戰事影響，輝達過去10個交易日漲幅超過18%，再創2023年連10漲後的10漲紀錄，總計一年來漲幅達77.50%，接近2024年6月股票1拆10調整後的高點212.19美元。

全球AI浪潮持續推進，輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，AI是讓量子運算變實用的關鍵。但輝達今天否認有意併購大型電腦製造商戴爾（Dell）、惠普（HP）的市場傳聞，指未與兩公司討論併購。

13日受傳聞影響大漲的戴爾與惠普，14日下跌2.78%與1.25%。輝達上月宣布將擴大合作的IBM，14日上漲1.03%。

Meta、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等大數據龍頭及AI業者Groq，近期均強調提升人工智慧運算力。輝達產品持續炙手可熱。

數據運算分析公司Creative Strategies執行長暨首席晶片分析師巴荷林（Ben Bajarin）在財經頻道CNBC指出，業者的運算需求仍然不夠，凸顯了輝達的核心業務主題「運算力等於營利」。

他說，人工智慧能夠商業化營利，但目前缺少電力與架構，整體情況讓輝達和業者們仍極具吸引力。業界指標人士長期尋找AI具週期持久性，如今已見正面訊號。

Google 中東 IBM 輝達

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