台積電ADR大漲2.79% 費半指數連五天創新高

台股ADR周二（14日） 多數上漲，台積電ADR收盤上漲2.79%，報每股379.89美元，換算並折合台幣後為每股2,403.34元，較台北交易股票溢價率16.95%。

道瓊工業指數14日收盤上漲317.74點，漲幅0.66%，收48,535.99點，創3月初以來的最高收盤水準；標普500指數上漲81.14點，漲幅1.18%，收6,967.38點，接近1月27日創下的6,978.60點歷史收盤高點。那斯達克綜合指數勁揚455.35點，漲幅1.96%，收23,639.08點，連續第十個交易日上漲，創自2021年以來最長連漲。

費城半導體指數勁揚184.60點，漲幅2.04%，報9,224.12點，連續第五天創下收盤新高。美光飆漲逾9%，是費半當天漲幅第二大的企業；輝達、超微都上漲超過3%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 424.98 +1.21 424.00 0.23

中華電 CHT 134.75 +0.97 135.00 -0.18

台積電 TSM 2,403.34 +2.79 2,055.00 16.95

聯電 UMC 60.67 -1.13 59.70 1.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據