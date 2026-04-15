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美股收盤／標普500接近創新高 那指勁揚2% 美伊和談展望提振市場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市周二（14日）收漲，納斯達克指數漲2%，標普500指數收高1%且逼近歷史高點，市場對美國與伊朗可能進一步舉行和談的樂觀情緒促使油價下跌，美國生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，緩解市場對通膨衝擊的擔憂，此外美國三大銀行的最新財報表現良好。

道瓊工業指數14日收盤上漲317.74點，漲幅0.66%，收48,535.99點，創下3月初以來的最高收盤水準；標普500指數上漲81.14點，漲幅1.18%，收6,967.38點，僅略低於1月27日創下的6,978.60點歷史收盤高點。標普500指數周一收盤已完全收復伊朗戰爭爆發後的跌幅。

那斯達克綜合指數勁揚455.35點，漲幅1.96%，收23,639.08點，連續第十個交易日上漲，創自2021年以來最長連漲。

費城半導體指數勁揚184.60點，漲幅2.04%，報9,224.12點，連續第五天創下收盤新高。

美國總統川普周二告訴紐約郵報，美伊會談可能在未來兩天在巴基斯坦重啟。

同時間，美國國務院表示，以色列和黎巴嫩周二在華盛頓會談後，已同意在雙方商定的時間和地點啟動直接談判，儘管目前尚不清楚雙方是否就和平框架達成一致。

由於油價波動劇烈地影響著通膨預期，市場對中東局勢的發展極為敏感。達拉斯NFJ投資集團的投資組合經理Burns McKinney表示：「雖然問題尚未解決，但投資者不願錯過反彈機會。」

Interactive Brokers LLC首席策略師Steve Sosnick表示：「關鍵不在於和平談判是否取得進展，而在於我們是否有理由期待談判能夠取得進展，」「氣氛比現實更有力量」。

周二公布的通膨數據帶來了一些正面訊號：由於服務業成本持平，美國3月生產者物價漲幅低於預期。

Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene還指出，美國財報季的強勁開局也提振股市，「市場顯然正在擺脫『不確定性達到頂峰』這一想法。此前市場存在諸多不確定性，無論是源自伊朗衝突、對AI顛覆的擔憂、通膨疑慮，還是對聯準會政策的擔憂」。

他說：「市場正逐漸擺脫對這些事件最壞情況的預期，而且由於過去幾周乃至幾個月估值有所改善，投資者目前正逢低買入。」

標普500指數11個主要產業類股中，僅有三個類股下跌，其中能源類股下跌2.2%，領跌大盤，主要受油價下跌拖累。科技類股方面，軟體股連續第二個交易日上漲，收盤上漲1.6%。

財報方面，資產管理公司貝萊德公布第1季獲利成長後，股價上漲3%。花旗收盤上漲2.6%，因第1季獲利超出預期，股價一度觸及2008年底以來最高水準。

但市場對摩根大通第一季財報反應較冷淡，而富國銀行股價下跌，因利息收入未達市場預期。

儘管市場反應不一，NFJ分析師Burns McKinney表示，財報及高層主管的說法「顯示經濟一直穩健且保持良好態勢」。

在醫療保健領域，嬌生公司公布財報後，股價上漲0.9%。

與此同時，聯合航空股價收漲2%，而美國航空（AAL.O ）股價大漲8%。此前路透援引兩名不願透露姓名消息人士的話報導說，美國聯合航空公司首席執行官Scott Kirby在2月下旬與川普的會晤中，提到與美國航空合併的可能性，這引發業界對一項可能重塑航空業、但很可能面臨重大監管障礙的交易的關注。

亞馬遜宣布同意收購衛星公司Globalstar，Globalstar股價飆升9.6%。

伊朗戰爭 以色列 聯準會 美股

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