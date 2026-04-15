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投資人關注荷莫茲海峽局勢 美股收盤齊揚
市場對中東戰事達成終戰協議，及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放以結束能源供應受擾等局勢發展重燃希望，美股主要指數今天收盤齊揚。
道瓊工業指數上漲317.74點或0.66%，收報48535.99點。
標普500指數上揚81.14點或1.18%，收在6967.38點。
那斯達克指數勁揚455.35點或1.96%，收23639.09點。
費城半導體指數挺升184.60點或2.04%，收9224.12點。
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