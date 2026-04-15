投資人關注荷莫茲海峽局勢 美股收盤齊揚

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，ＩＭＦ指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至百分之二點五，全球通膨率則將攀升至百分之五點四；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至百分之二，接近衰退的程度。

2026-04-15 00:01