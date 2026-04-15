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北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

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投資人關注荷莫茲海峽局勢 美股收盤齊揚

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

市場對中東戰事達成終戰協議，及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放以結束能源供應受擾等局勢發展重燃希望，美股主要指數今天收盤齊揚。

道瓊工業指數上漲317.74點或0.66%，收報48535.99點。

標普500指數上揚81.14點或1.18%，收在6967.38點。

那斯達克指數勁揚455.35點或1.96%，收23639.09點。

費城半導體指數挺升184.60點或2.04%，收9224.12點。

美股 中東戰事 道瓊工業指數

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