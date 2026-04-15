IMF世界經濟展望 台灣今年預估成長破5% 擊敗日、韓居冠

國際貨幣基金組織（IMF）近日公布最新世界經濟展望報告，台灣今年經濟成長率預估突破5％，在IMF認定的先進經濟體中名列成長幅度最高的國家，不過IMF也下修今年世界經濟成長率至3.1%，警告美伊衝突衝擊原油市場，可能促使通膨升溫，恐導致全球經濟衰退。

IMF最新的世界經濟展望報告出爐，台灣經濟成長率表現亮眼，2025年實質國內生產毛額（Real GDP）上修至8.7%，在IMF認定的先進經濟體中名列第一，預計2026年也將延續成長動能，IMF預估2026年和2027年將分別成長5.2%和3％。

IMF展望台灣2026年的實質國內生產毛額的成長幅度將高於新加坡（3.5%）、南韓（1.9%）和日本（0.7%）等國，在先進經濟體中再度居冠。

不過隨著中東情勢再度陷入緊張，美伊衝突未歇，IMF對世界經濟抱持相對悲觀的態度，分別下修對世界經濟2026年和2027年的經濟預測，實質生產毛額的成長幅度預期分別降至3.1%和3.2％。

IMF指出，就算美伊衝突在短期獲得解決，但對世界經濟已經造成傷害，指明年成長3.1%雖然低於2025年的3.4%，但已經是最樂觀的情況；這個數字也低於IMF在今年1月做出的預測（3.3%）。

IMF指出，下行風險籠罩經濟前景，指如果美伊衝突延長或擴大，危及地緣政治的分裂、對人工智慧推動的生產力有重新評估，或者貿易再陷緊張，有可能重創世界經濟成長、破壞金融市場的穩定。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）也在展望報告中指出，世界經濟的前景因為中東的戰爭而突然變得黯淡，指中東爆發的戰爭干擾了原本看起來穩定的經濟成長方向。