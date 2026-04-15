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市場樂觀預期美伊戰爭有望結束 歐股收紅

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

市場對中東戰事達成終戰協議，及荷莫茲海峽（Hormuz Strait）重新開放以結束能源供應受擾等局勢發展重燃希望，歐洲股市主要指數今天收高，國際油價應聲下挫。

倫敦FTSE 100指數上漲26.10點或0.25%，收報10609.06點。

法蘭克福DAX指數勁揚301.78點或1.27%，收在24044.22點。

巴黎CAC 40指數揚升91.88點或1.12%，收8327.86點。

301 終戰 法蘭克福

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