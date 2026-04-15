中東戰爭推高油價 3月美國PPI漲幅增至4.0%但低於預期

美國勞工部今天公布，受伊朗戰爭相關能源價格漲勢影響，反映美國躉售物價的生產者物價指數（PPI）3月數據較去年同期上漲4.0%，高於2月漲幅3.4%，但低於分析師預估的4.6%。

法新社報導，美國3月PPI與前月相比則上漲0.5%，與2月漲幅相同。

隸屬美國勞工部的勞工統計局（Bureau of LaborStatistics）指出，3月PPI上漲部分大多可追溯到來自能源的最終需求價格，這部分物價大漲了8.5%。

美國勞工統計局表示，3月最終需求貨品PPI上漲部分，有將近一半來自汽油價格大漲15.7%，且柴油、航空煤油、供暖燃油、肉品及主要基本有機化學品的物價指數也都升高。

中東戰爭及關鍵水道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）大部分油輪交通遭到伊朗封鎖，對石油供應帶來衝擊，構成通貨膨脹壓力來源。

原油價格上漲正在全球最大經濟體美國引發連鎖反應，例如駕車民眾得付更多錢才能加滿油。