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美財長砲轟中國在戰時囤石油 如疫情期間囤醫療物資

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，中國是不可靠的全球夥伴，因為中方在中東戰爭期間囤積石油，並且限制部分商品出口，與疫情期間囤積醫療物資的情況相似。

路透社報導，貝森特告訴記者，他已與中國官員討論這項議題。他迴避了這是否會使美國總統川普本月底訪北京行程觸礁的提問，但稱川普與中國國家主席習近平保持「良好的工作關係」。

貝森特指出：「我認為此次訪問傳達的訊息是穩定。自去年夏天以來，我們的關係一直非常穩定；這種穩定性是自上而下推動。我認為關鍵在於溝通。」

美國 北京 戰爭

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