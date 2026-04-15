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航空業世紀併購？聯航喊併美航 掀反壟斷疑慮

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過3分之1的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。 美聯社
聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過3分之1的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。 美聯社

彭博引述知情人士報導，美國聯合航空執行長柯比已拋出和美國航空合併的大膽構想，這即使在親商的川普政府執政之下，也勢必面臨嚴格審查。

暫不清楚聯航是否已向美航提出任何正式接觸，也不清楚是否已啟動尋求交易的程序。知情人士說，柯比已向川普政府高官推銷這個構想。路透報導，柯比二月下旬會晤美國總統川普時，就提出上述合併的可能性。

聯航和美航名列美國四大航空公司，市占率共逾三分之一，這兩家航空巨頭的合併案將引發嚴重的反壟斷疑慮。根據航空數據公司ＯＡＧ的資料，若計入國際航班，聯航和美航在去年已是全球運能最大的兩家航空業者，合併後的規模將遠超過排名第三的達美航空

柯比三月發給員工的公告中提到，隨著油價和燃料價格飆漲，聯航可從產業大洗牌中獲益，並可能帶來收購機會。柯比三月廿四日接受彭博電視訪問時說，「我們會在那裡接手部分資產，這對他們來說可能是雙贏」。被問到這是否表示要收購整家公司，他說「再看看」。

路透引述一位接近白宮的人士指出，白宮對這項潛在合併案存疑，理由是在川普政府擔心，航空燃油價格飆升會在十一月期中選舉前推高票價，此舉又將對競爭和票價產生影響。業界官員私下表示，合併案要獲准極其困難，可能會面臨工會、同業、國會議員與機場的反對等。

聯航市值約為三一○億美元，美航七十四億美元。聯航股價今年以來下跌百分之十五，美航則重挫百分之廿七。彭博上述報導刊出後，美航股價在盤後交易一度大漲百分之十一，聯航股價則上漲百分之一點三。

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