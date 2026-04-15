華爾街三大行 第1季財報犀利

華爾街一連串大型銀行業者上季財報14日陸續出爐，在地緣政治情勢動盪帶動交易熱絡加持下，摩根大通交出史上次佳獲利成績單，富國銀行（Wells Fargo）和花旗獲利也優於預期。

小摩第1季淨利比去年同期成長13%至165億美元或每股5.94美元，高於市場預估的5.45美元，營收增一成至505億美元。小摩上季交易營收創歷史新高，比一年前成長兩成至116億美元，反映地緣政治震撼導致股市和固定收益市場陷入動盪的影響；投資銀行費用收入增加28%至29億美元，是2021年底以來最佳單季表現。

不過，小摩也將2026年淨利息收入（NII）預測，從2月預估的1,045億美元下修至1,030億美元左右，拖累股價14日早盤小跌；小摩去年NII近960億美元。

小摩執行長戴蒙在聲明中說：「美國經濟上季仍充滿韌性，消費者持續賺錢和花錢，企業表現依舊穩健…但同一時間風險也日益複雜，例如地緣政治緊張情勢和戰爭、能源價格波動、貿易不確定性、全球財政赤字巨大及資產價格高漲。」

富國銀行第1季淨利成長7%至53億美元，高於分析師預估的52億美元；營收增至214億美元，低於市場預期的218億美元。交易熱絡也為富國銀行帶來助益，市場部門上季營收增19%至22億美元。富國銀行上季NII也成長，但低於分析師預估，原因是利率下降，非利息收入同樣不如分析師預測。

另外，在市場對私募信貸憂慮近幾個月日益上升之際，富國銀行披露上季對私募信貸公司曝險約362億美元，商業服務、軟體和醫療保健公司約占貸款擔保品總價值一半，光是軟體業者就占17%。富國銀行股價14日早盤也下挫，跌幅逾5%。

花旗上季淨利激增42%至58億美元或每股3.06美元，營收攀上246億美元，雙雙超越市場預期，交易部門也是大功臣。花旗上季固定收益部門營收增加13%至52億美元，股票事業營收成長39%至21億美元，創歷史新高，兩者相加的總交易營收至少是金融危機以來最高。

另據貝萊德（BlackRock） 同日公布的聲明，第1季淨流入這家資產管理公司的客戶資金達到1,300億美元，但資產管理總規模降至13.9兆美元，反映金融市場下跌及匯率波動影響。