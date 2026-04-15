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亞馬遜115億美元買衛星營運商 Globalstar 與 SpaceX 星鏈競爭加劇

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電
亞馬遜（Amazon）宣布，將以115.7億美元收購衛星營運業者Globalstar。（美聯社）
亞馬遜（Amazon）宣布，將以115.7億美元收購衛星營運業者Globalstar。（美聯社）

亞馬遜14日表示，同意以115.7億美元，收購衛星營運業者Globalstar，要強化旗下衛星業務，對抗規模較大的對手SpaceX星鏈（Starlink）。

Globalstar在14日美股早盤股價漲8.5%。該公司去年股價幾乎翻倍，今年在併購消息出爐前，漲幅約達12%。

依據併購案，亞馬遜給Globalstar股東兩個選擇，可以每股換取90美元現金；或是每股換0.32股的亞馬遜普通股。合併案預定在2027年完成。

亞馬遜敲定收購Globalstar，預料與馬斯克的SpaceX競爭將加劇。亞馬遜正在打造自家的低軌衛星網路「Amazon Leo」，目標是部署超過7,700顆衛星，以便為農村和偏遠地區提供高速網路，目前正與企業進行有限度的測試。

亞馬遜目前擁有200多顆衛星，準備在今年稍晚推出衛星網路服務。該公司原本預定在7月前將1,600顆衛星送入軌道，但進度落後，已向美國聯邦通訊委員會申請豁免或延長期限。

作為對照，SpaceX星鏈迅速成長，擁有超過1,000萬活躍用戶，並在軌道上部署約1萬顆衛星，今年營收預期將超過90億美元。

衛星寬頻被視為地面網路服務的替代方案，尤其是在地面通訊網路難以覆蓋的地區。

Globalstar為蘋果的「SOS緊急服務」提供服務，運作20多個低軌衛星。該公司去年底宣布，正在研發蘋果支持的新網路，要將衛星數量提高至54個。Globalstar服務涵蓋語音、資料、資產追蹤，用戶包含企業、政府、消費市場。

彭博行業研究分析師戴維斯表示，由於Globalstar已擁有運作中的衛星網路，亞馬遜若予以收購，可望加速相關布局。

Globalstar的網路規模比星鏈小，主要聚焦在訊號覆蓋較弱地區讓手機及其他裝置聯網。

亞馬遜 美股 馬斯克

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