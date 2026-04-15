美3月PPI升幅 低於預期…廠商未充分反映能源上漲成本

美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫，且升幅低於市場預期， 主因服務類PPI持平，且廠商尚未將能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。

不過經濟學者指出，3月PPI只是初步反映能源價格上漲的影響，但由於4月美國西德州油價已上漲到每桶100美元附近，而且戰爭也對肥料、鋁錠及氦氣等多種工業原料造成供應干擾，且價格上漲，因此預料未來幾個月戰爭對通膨的衝擊將進一步顯現。

美國商務部14日公布，3月整體PPI比2月升0.5%，升幅與2月相同，但遠低於預估的1.1%升幅；比去年同期上升4%，雖高於2月時的3.4%升幅，且寫下三年新高，但也遠低預估的4.6%。其中能源類PPI比2月大幅上升8.5%，比去年同期上升11.2%；但食品價格下跌0.3%，比去年同期則僅上升1.6%。

扣除食品及能源後的核心PPI月升幅僅0.1%，低於預估的0.4%，及2月時的0.3升幅；比去年同期上升3.8%，與2月升幅相同，但低於預估的4.1%升幅。其中服務類PPI與2月持平，比去年同期上升3.7%。

扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI月升幅縮小到0.2%，低於2月時的0.5%升幅；比去年同期上升3.6%；其中貿易類PPI反而比2月下跌0.3%，比去年同期則上升4.2%。

同日，德國也公布3月躉售物價，比去年同期大漲4.1%，年升幅遠大於2月的1.2%，比起2月則上漲2.7%，月增幅也遠大於2月的0.6%。國際貨幣基金（IMF）在當日稍晚公布的世界經濟展望報告中，下修了德國今明兩年的經濟成長預測，預估今年經濟成長率為0.8%，明年為1.2%，均比上次預測下調了0.3個百分點。至於通膨率將從去年的2.3%升到2.7%。

另外，知情人士透露，日本銀行（央行）官員可能考慮在本月的政策會議上，大幅上調通膨預期，主要是為了反映油價大漲的影響。美伊戰爭爆發以來國際油價已上漲約50%，日銀可能會將本年度的關鍵通膨預測從目前的1.9%上調。官員們也可能考慮下調經濟成長預期，油價飆升往往會透過貿易條件惡化，拖累日本經濟，因為該國依賴進口自然資源。

知情人士稱，目前有一種觀點認為，在中東局勢仍然多變的情況下，不宜進一步加深市場對升息的猜測。但也有另一種觀點認為，日銀需要推進升息，以應對通膨上行風險。