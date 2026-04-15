快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

美3月PPI升幅 低於預期…廠商未充分反映能源上漲成本

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫。新華社
美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫。新華社

美國3月生產者物價指數（PPI）未明顯升溫，且升幅低於市場預期， 主因服務類PPI持平，且廠商尚未將能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。

不過經濟學者指出，3月PPI只是初步反映能源價格上漲的影響，但由於4月美國西德州油價已上漲到每桶100美元附近，而且戰爭也對肥料、鋁錠及氦氣等多種工業原料造成供應干擾，且價格上漲，因此預料未來幾個月戰爭對通膨的衝擊將進一步顯現。

美國商務部14日公布，3月整體PPI比2月升0.5%，升幅與2月相同，但遠低於預估的1.1%升幅；比去年同期上升4%，雖高於2月時的3.4%升幅，且寫下三年新高，但也遠低預估的4.6%。其中能源類PPI比2月大幅上升8.5%，比去年同期上升11.2%；但食品價格下跌0.3%，比去年同期則僅上升1.6%。

扣除食品及能源後的核心PPI月升幅僅0.1%，低於預估的0.4%，及2月時的0.3升幅；比去年同期上升3.8%，與2月升幅相同，但低於預估的4.1%升幅。其中服務類PPI與2月持平，比去年同期上升3.7%。

扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI月升幅縮小到0.2%，低於2月時的0.5%升幅；比去年同期上升3.6%；其中貿易類PPI反而比2月下跌0.3%，比去年同期則上升4.2%。

同日，德國也公布3月躉售物價，比去年同期大漲4.1%，年升幅遠大於2月的1.2%，比起2月則上漲2.7%，月增幅也遠大於2月的0.6%。國際貨幣基金（IMF）在當日稍晚公布的世界經濟展望報告中，下修了德國今明兩年的經濟成長預測，預估今年經濟成長率為0.8%，明年為1.2%，均比上次預測下調了0.3個百分點。至於通膨率將從去年的2.3%升到2.7%。

另外，知情人士透露，日本銀行（央行）官員可能考慮在本月的政策會議上，大幅上調通膨預期，主要是為了反映油價大漲的影響。美伊戰爭爆發以來國際油價已上漲約50%，日銀可能會將本年度的關鍵通膨預測從目前的1.9%上調。官員們也可能考慮下調經濟成長預期，油價飆升往往會透過貿易條件惡化，拖累日本經濟，因為該國依賴進口自然資源。　

知情人士稱，目前有一種觀點認為，在中東局勢仍然多變的情況下，不宜進一步加深市場對升息的猜測。但也有另一種觀點認為，日銀需要推進升息，以應對通膨上行風險。　

關稅 美國商務部 美國

延伸閱讀

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

美3月PPI升幅遠低於預估 貿易品價格不漲反跌

亞洲第一槍！新加坡宣布緊縮貨幣政策 因中東戰事推升通膨前景

通膨就像是打不死的蟑螂

相關新聞

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，ＩＭＦ指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至百分之二點五，全球通膨率則將攀升至百分之五點四；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至百分之二，接近衰退的程度。

壓抑物價…新加坡緊縮貨幣 亞洲第一槍

新加坡14日緊縮貨幣政策立場，同時對中東衝突推升能源價格可能帶動通膨前景，表達憂心。此舉符合市場普遍預期，也使得新加坡成為伊朗戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的國家。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

IMF世界經濟展望 台灣今年預估成長破5% 擊敗日、韓居冠

國際貨幣基金組織（IMF）近日公布最新世界經濟展望報告，台灣今年經濟成長率預估突破5％，在IMF認定的先進經濟體中名列成長幅度最高的國家，不過IMF也下修今年世界經濟成長率至3.1%，警告美伊衝突衝擊原油市場，可能促使通膨升溫，恐導致全球經濟衰退。

華爾街三大行 第1季財報犀利

華爾街一連串大型銀行業者上季財報14日陸續出爐，在地緣政治情勢動盪帶動交易熱絡加持下，摩根大通交出史上次佳獲利成績單，富國銀行（Wells Fargo）和花旗獲利也優於預期。

亞馬遜115億美元買衛星營運商 Globalstar 與 SpaceX 星鏈競爭加劇

亞馬遜14日表示，同意以115.7億美元，收購衛星營運業者Globalstar，要強化旗下衛星業務，對抗規模較大的對手SpaceX星鏈（Starlink）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。