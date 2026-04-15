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日歐直飛機票 最高漲九成

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

伊朗戰爭爆發後，日本與歐洲的直飛航班機票大漲，其中部分來回航班甚至暴漲九成，反映經中東轉機的日-歐航班需求下滑。  

根據Google航班搜尋服務，全日空6月2日自東京出發、6月8日自倫敦返程的航班，票價超過48萬日圓（3,010美元），比2月22日至4月13日、戰爭爆發前後50天內的25萬日圓上漲約90%。日本航空同航線票價目前約為50萬至70萬日圓（4,400美元）。  

相較下，阿聯酋航空（Emirates）經杜拜轉機的東京-倫敦航班，在上述50天的同期票價持平，近期票價則徘徊在20萬日圓以下，還一度跌破15萬日圓（945美元）。  

伊朗戰前，轉機航班需求原本相當強勁，因自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，日本航空公司無法經由俄國領空直飛歐洲，旅客轉向經中東轉機、更耗時但較便宜的航班。中東航空業者也積極搶搭這波需求。

不過，區域局勢動盪加上需求下滑，已促使中東航空公司開始取消部分航班；日航也縮減運能，並暫停首個中東直飛航線（羽田-杜哈）至5月10日或11日。

日本 Google 杜拜

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