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壓抑物價…新加坡緊縮貨幣 亞洲第一槍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡金管局昨宣布提高星元「名目有效匯率」政策區間的斜率，成為中東戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的央行。 （美聯社）
新加坡金管局昨宣布提高星元「名目有效匯率」政策區間的斜率，成為中東戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的央行。 （美聯社）

新加坡14日緊縮貨幣政策立場，同時對中東衝突推升能源價格可能帶動通膨前景，表達憂心。此舉符合市場普遍預期，也使得新加坡成為伊朗戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的國家。

新加坡金融管理局（MAS，央行）表示，將小幅提高星元名目有效匯率（NEER）政策區間的斜率，但區間寬度與中心水準保持不變。根據彭博調查，18位經濟學家中有15位預測到這項決定。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

央行在聲明中表示：「新加坡進口的能源成本已經上升」，即便中東地區的供應恢復，油價仍可能在一段時間內維持高檔。

當局預期，核心通膨的一項關鍵指標，將在未來幾季走高並維持在較高水準。公告發布後，星元兌美元匯率報1.2734，走勢持穩，稍早漲幅略有收斂。

隨著此次行動，新加坡成為亞洲最早因應伊朗戰爭而收緊貨幣政策的經濟體之一；相較之下，區內其他央行多數仍按兵不動，評估中東衝突帶來的經濟影響。上周，印度央行與南韓央行均維持利率不變，暫且先觀察油價飆升對經濟的衝擊。

新加坡金管局曾在2025年1月與4月兩度放寬政策，以支撐經濟成長；去年剩餘時間則維持政策不變。

美元匯率 彭博 伊朗戰爭

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