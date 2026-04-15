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IMF 看淡全球經濟 按讚台灣 大幅上修至5.2%

經濟日報／ 編譯林文彬陳苓／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）14日下修全球今年經濟成長預測，然而大幅上修台灣今年經濟成長率（GDP）預估將成長5.2%。（法新社）
國際貨幣基金（IMF）14日下修全球今年經濟成長預測，然而大幅上修台灣今年經濟成長率（GDP）預估將成長5.2%。（法新社）

國際貨幣基金（IMF）14日下修全球今年經濟成長預測，主因中東戰爭引發嚴重的石油危機。然而，台灣今年經濟成長率獲大幅上修逾3個百分點，國內生產毛額（GDP）預估將成長5.2%，表現不只超越美國等先進經濟體，也優於中國大陸等新興國家。

IMF在《世界經濟展望》（WEO）報告中表示，預計今年全球國內生產毛額將成長3.1%，低於1月預測的3.3%。這項預測的前提是衝突持續時間相對較短，且今年能源價格漲幅溫和。IMF警告，如果衝突持續下去，能源基礎設施遭到嚴重破壞，經濟可能會下滑。

而根據IMF預測，台灣今年GDP成長率可達5.2%，遠高於去年10月預測的2.1%，2025年成長率預估也從3.7%上修至8.7%。展望2027年，IMF預期台灣GDP將成長3%。

相較之下，IMF預測美國今、明兩年GDP將分別成長2.3%與2.1%，歐元區成長率可能連續兩年僅略高於1%。亞洲方面，中國大陸今年GDP預估將成長4.4%，2027年成長4%，南韓今、明兩年成長率分別估為1.9%與2.1%。日本今年GDP預估將成長0.7%，明年可能成長0.6%。在亞洲主要國家中，台灣今年成長率只低於印度（6.5%）和越南（7.1%）。

鑑於2月28日美以對伊朗發動攻擊的影響尚不明朗，IMF提出了三種情境。在最嚴峻的情境下，世界經濟將接近衰退，該組織將衰退定義為經濟成長低於2%。

根據這份報告，「中東戰爭爆發後，全球經濟前景驟然黯淡」， 「戰爭爆發前，我們原本準備上修全球經濟成長預期，這反映出全球經濟在科技投資熱潮、貿易政策緊張局勢有所緩和、部分國家提供財政支持以及寬鬆的金融環境的支撐下，持續保持成長趨勢」。

開發中經濟體預計將遭受最大衝擊。新興市場今年的經濟成長預期，已從幾個月前預測的4.2%下調至3.9%。美國在內的已開發國家，受到的影響較小。

通膨方面，IMF最樂觀的預測是，全球通膨預計將去年的4.1%升至今年的4.4%，反映出能源和食品價格上漲，終結近年來通貨緊縮的趨勢。

這場衝突實際封鎖了荷莫茲海峽，導致油價飆升，相關經濟後果預計將是IMF與世界銀行本周的春季會議上，各國財長和央行總裁的討論重點。

世界銀行 美國 中國大陸

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