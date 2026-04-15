聯航想併美航 恐涉反壟斷

美國聯合航空（UA）執行長柯比已拋出和美國航空（AA）合併的構想。這個大膽的提議，即使在親商的川普政府執政之下也勢得面臨嚴格審查，但也凸顯近來的市場動盪，可能讓產業掀起整併潮。

彭博資訊引述知情人士報導，柯比已向華府高階官員推銷這個構想，但目前還不清楚是否已真正表態，或者雙方已開始接洽。

聯航和美航名列美國四大航空公司，合計占有超過三分之一市場，若合併將成為全球最大航空公司。因此，這兩家航空巨人之間的任何合併案，都將引發重大反壟斷疑慮，且可能面臨消費者、政治人物及美國競爭對手的強烈抵制。

與此同時，會有此考慮可見近來的市場動盪，已讓產業整併的可能性浮上檯面。柯比在上個月發給員工的公告中提到，隨著油價和燃料價格飆漲，聯合航空可從任何產業大洗牌中獲益，並可能帶來收購機會。

柯比上月24日於洛杉磯接受彭博電視訪問時說：「我們會在那裡接手部分資產，這對他們來說可能是雙贏。」當被問到這是否表示著要收購整家公司時，他說：「我們再看看，這方面有傳聞很多。」

聯航市值約310億美元，美航僅74億美元。聯航股價今年以來下跌15%，美航更慘，今年來重摔27%。