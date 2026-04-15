經濟學人示警美封鎖進出伊朗港口船隻後遺症 川普危險豪賭加劇能源危機

美軍13日開始封鎖所有進出伊朗港口的船隻，知名財經雜誌「經濟學人」分析，川普此作法是一場「危險豪賭」，可能進一步加劇全球能源危機，推升局勢再度升高。

部分專家認為，若封鎖全面且有效，最快十天可能迫使伊朗減產石油；但也有分析指出，德黑蘭仍握有若干周轉手段，推估大約還能再撐六個月。

美軍中央司令部發布航海通告表示，將在荷莫茲海峽以東、阿曼灣及阿拉伯海展開行動，封鎖行動將「對進出波斯灣與阿曼灣伊朗港口的船舶一視同仁執行」，但「不會阻礙往返非伊朗港口的中立船舶在荷莫茲海峽通行」。

伊朗則表示，任何軍艦靠近荷莫茲海峽都將違反停火協議，並警告若伊朗港口受威脅，波斯灣或阿曼灣所有港口都將不再安全。

彭博資訊聯繫的中東與亞洲多數船東都說，暫且按兵不動，直到封鎖態勢更明朗。

美以聯手對伊朗開戰後，各界本就預料到德黑蘭會封鎖荷莫茲海峽，卻鮮少有人料到川普竟會反過來自行祭出封鎖令，各界推測他可能希望藉由切斷伊朗經濟命脈，迫使德黑蘭讓步。專家指出，這項作法在軍事層面「絕對可行」，但在經濟與政治層面就複雜得多。

由於中國大陸是伊朗原油大買家，大陸關聯船舶是否會被美軍攔阻，也是關注焦點。而且美國封鎖伊朗港口，大陸將加強在國際市場搶購原油，提高現貨漲價壓力。

經濟學人提到，儘管部分美國官員認為大陸不太可能直接挑戰這項舉措，但若北京默許這種做法，等於接受以封鎖戰略水道作為施壓手段，將為未來開啟危險先例。這是中國長期擔心情境，一旦太平洋爆發戰爭，攸關中國能源命脈的麻六甲海峽也可能面臨類似封鎖。

理論上伊朗確實脆弱。數據公司Vortexa的桑西耶推估，若封鎖令全面且有效實施，按伊朗目前原油儲存水準，可能20天內被迫減產，甚至十天內就得減產。

但也有分析認為封鎖未必逼垮伊朗。德黑蘭早預期石油出口會受干擾，戰時還能賣油給印度已是「意外之喜」。伊朗在2020年面對川普制裁時，原油出口一度跌破每日40萬桶，遠低於2018年的220萬桶，但仍撐過來了。

如今伊朗仍有幾項可供周轉工具，包括印鈔、出售存放在馬來西亞與大陸外海的浮式儲油，以及透過進口供應商取得非正式信貸，推估還能再撐六個月。

若川普真能切斷伊朗硬通貨來源引爆經濟危機，同時壓住油價衝擊、軍事升高與外交反彈，他或許能以更有利條件重返談判桌。但伊朗認為已撐過戰爭、保住核材料，且仍掌控荷莫茲，有理由這次也能撐過去。英國智庫「英國皇家聯合軍事研究所」（RUSI）軍事期刊「皇家聯合研究所學報」主編羅蘭茲說：「要嘛就是長期封鎖，否則沒用。」