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輝達發布全球首個開源量子AI模型 量子運算股跳漲暴衝

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
量子運算股14日美股早盤跳漲。美聯社
量子運算股14日美股早盤跳漲。美聯社

輝達14日發布全球第一個開源的量子AI模型，可用於加速開發實用的量子電腦，激勵量子運算類股跳漲。

14日美股早盤，D-Wave Quantum大漲14%，IonQ飆升16%，Rigetti Computing衝高12%。

輝達發布Ising系列模型，提供量子糾錯與校準的AI工具。該公司說，這款模型能讓量子糾錯的解碼程序，效能速度增加1.5倍、準確度提高兩倍。

輝達執行長黃仁勳說，量子運算要走向實用，AI為關鍵，.有了Ising，AI成了量子機器的作業系統，能把脆弱的量子位元，轉變成可擴充又可靠的量子GPU系統。

美股 輝達 黃仁勳 量子計算 AI

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