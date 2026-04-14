美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

美國14日公布3月生產者物價指數（PPI），顯示通膨並未明顯升溫，而且升幅遠低於預估，主因服務類PPI持平，且廠商尚未把能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。

2026-04-14 21:14