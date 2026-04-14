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Fed華許聽證會下周登場 離任命更進一步
美國參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）表示， 聯準會（Fed）主席提名人華許的任命聽證會，將在下周登場。
史考特14日接受福斯商業台訪問時說，下周將舉行聽證，華許會到場，將談論價格穩定與通膨、以及Fed獨立性。他並未透露聽證會日期。
史考特同時指出，預料司法部在未來幾周，將停止對Fed裝修案進行刑事調查，替華許投票出線清除障礙。共和黨籍的參議院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）認為，司法部調查威脅Fed獨立性，表示若司法部不停手，他不會支持華許任命案。
摩根大通執行長戴蒙說，華許是Fed主席的極佳人選，越快上任越好。
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