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Fed華許聽證會下周登場 離任命更進一步

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Fed主席提名人華許。美聯社
Fed主席提名人華許。美聯社

美國參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）表示， 聯準會Fed）主席提名人華許的任命聽證會，將在下周登場。

史考特14日接受福斯商業台訪問時說，下周將舉行聽證，華許會到場，將談論價格穩定與通膨、以及Fed獨立性。他並未透露聽證會日期。

史考特同時指出，預料司法部在未來幾周，將停止對Fed裝修案進行刑事調查，替華許投票出線清除障礙。共和黨籍的參議院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）認為，司法部調查威脅Fed獨立性，表示若司法部不停手，他不會支持華許任命案。

摩根大通執行長戴蒙說，華許是Fed主席的極佳人選，越快上任越好。

聯準會 史考特 Fed

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