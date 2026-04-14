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美3月PPI升幅遠低於預估 貿易品價格不漲反跌
美國14日公布3月生產者物價指數（PPI），顯示通膨並未明顯升溫，而且升幅遠低於預估，主因服務類PPI持平，且廠商尚未把能源價格上漲所產生的新增成本，充分反映在出廠價格上；另外貿易類PPI反而下降，顯示關稅對廠商成本的影響縮小。
3月整體PPI比2月升0.5%，升幅與2月相同，但遠低於預估的1.1%升幅；比去年同期上升4%，雖高於2月時的3.4%升幅，但低預估的4.6%。
扣除食品及能源後的核心PPI，月升幅僅0.1%，低於預估的0.4%，及2月時的0.3升幅；比去年同期上升3.8%，與2月升幅相同，但低於預估的4.1%升幅。
扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI，月升幅縮小到0.2%，低於2月時的0.5%升幅；比去年同期上升3.6%；其中貿易類PPI反而比2月下跌0.3%，比去年同期則上升4.2%。
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