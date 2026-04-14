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燃油車限令、油價上漲 越南電動機車賣到缺貨

中央社／ 記者曾婷瑄河內14日專電

據統計，越南電動機車需求正急劇上升，部分門市3月以來銷量增長3到4倍。原因除了將上路的燃油機車限令外，中東局勢導致的油價上漲也是一大推力。越南電動機車製造商龍頭VinFast表示，3月訂單創新高，目前交貨不及。

越通社今天報導指出，根據越南機車製造商協會（VAMM）統計，2026年第一季度，越南機車市場呈現顯著發展態勢，燃油機車市場持續維持穩定成長，電動摩托車市場則增長強勁。

包括越南本田、山葉、比雅久、三陽、鈴木在內的協會成員，燃油機車年銷量和前一年相比增8.3%，達到近73萬輛。

越南全國汽油機車的銷售仍持續成長，占市場主導地位，尤其是在電動車充電基礎設施尚未完善的郊區和農村地區。在過渡時期，消費者仍青睞價格實惠且方便的汽油機車。

傳統摩托車占越南市場大宗，電動機車近期也迅速發展，燃油價格與政策都是重要推力。

3月上旬，汽油價格一度上漲至每公升近3萬越南盾（約1.2美元），比3個月前增加43.3%，推高燃油機車的使用成本，讓電動機車更具吸引力。

排放控制政策同樣改變消費者的行為。河內低排放區的政策促使更多消費者積極考慮轉向使用電動車。

河內與胡志明市正在推進限制市中心燃油車輛的計畫，自今年7月1日起，汽油機車將在首都河內中心－環蛋黃區實施限時行駛，範圍預計會逐步擴大、實施也會更嚴格。

根據「勞動報」（Báo Người Lao Động）10日報導，胡志明市的經銷商表示，自3月燃油價格上漲以來，燃油機車需求顯著下降，預計此種放緩趨勢將持續到4月。

零售商表示，越來越多消費者正轉向電動機車，一些門市的銷量自3月初以來增長3到4倍。

越南電動機車製造商VinFast業務執行長黃河（Hoàng Hà）表示，光3月份就收到了超過13.5萬輛電動摩托車的訂單，並交付9.3萬輛，創歷史新高。

訂單激增凸顯了人們越來越傾向於綠色交通，而這主要是由於燃油成本上漲和環保意識增強所致。

因政策與地利之便，在越南市場有獨霸地位的VinFast指出，儘管目前的產量已創歷史新高，但仍無法滿足強勁的市場需求，公司正努力優化供應鏈，製造商也在提高產量，並增建充電和換電基礎設施。

中央社實地走訪越南最大本土電動車品牌VinFast的一間河內機車門市，店內高朋滿座，詢問度相當高。

VinFast電動機車主要分為充電型以及更換電池型。店員向記者表示，最新幾款可更換電池型的車型已售罄，若要預訂需等兩到三週。

然而，分析師向越媒表示，從汽油摩托車過渡到電動摩托車需要時間，因為需要進一步發展充電基礎設施和服務生態系統，以及改變消費者習慣。

另外，如何讓中低收入族群能有足夠預算更換至電動車，補助措施能否落實也是關鍵。

距離河內市中心電動機車強制措施上路剩不到3個月，換購補助、充電設施、電網穩定度、監管措施等配套是否已經準備好了，民眾感受仍舊分歧。

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