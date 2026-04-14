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代理式AI太受歡迎 CPU也鬧缺貨

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
代理式AI的崛起，讓缺貨潮蔓延至中央處理器（CPU）。路透
代理式AI的崛起，讓缺貨潮蔓延至中央處理器（CPU）。路透

AI風潮之下，先是繪圖處理器（GPU）與記憶體大缺貨，如今代理式AI的崛起，讓缺貨潮蔓延至中央處理器（CPU）。

Wccftech報導，Semianalysis創辦人帕特爾（Dylan Patel）指出，雲端業者不僅GPU受限，CPU也喊缺。以往AI靠GPU執行簡單的推論，但新AI模型現身，代理式AI處理的任務，有些高度依賴CPU，如物理運算與模擬，導致資料中心的CPU用量激增。

與此同時，儘管GPU仍在AI雲端伺服器占有主導地位，比方說每個機櫃中，單一CPU需要搭配八個GPU，但現在伺服器內的GPU與CPU的比例日益接近，也使得CPU陷入短缺。

記憶體 伺服器

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