市場預期美伊繼續談判 亞股多收高油價回落

在美國海軍對伊朗港口周邊展開封鎖行動之際，美國總統川普稱伊朗來電尋求談判，市場預期美伊有望達成協議以結束中東戰爭，並重啟荷莫茲海峽，亞洲股市今天大多反彈收高，原油價格回落。

法新社報導，美伊上週末在巴基斯坦進行和平談判，沒有達成協議，但投資人仍受到鼓舞，因雙方在部分領域取得共識，伊朗方面表示，雙方一度距達成協議僅數步之遙。

不久之後，川普宣布美軍將封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），加劇外界對中東能源供應的憂慮。荷莫茲海峽具戰略重要性，承載全球約1/5的石油與天然氣運輸。

美軍隨後澄清，將自格林威治時間昨天14時起，開始封鎖伊朗在波斯灣的所有港口，但允許非進出伊朗的船隻通過荷莫茲海峽。

川普宣布封鎖措施後，原油價格昨天一度飆漲8%，並導致昨天亞股挫跌，但美股市場隨後恢復樂觀情緒，部分觀察家指出，這是因為川普宣稱伊朗代表已致電尋求達成協議。

川普雖未說明來電伊朗官員身分，但美股3大指數昨天收高，油價回吐當日全部漲幅。這股樂觀情緒今天蔓延至亞洲市場，東京與首爾股市領漲，科技股因人工智慧（AI）題材再度吸引買盤。

東京股市揚升2.43%，首爾股市勁揚2.74%。台北股市加權指數收漲2.37%，創下歷史新高。香港、上海、雪梨、新加坡及雅加達股市也收紅。