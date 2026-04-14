上NHK失言…高市早苗、財相雙雙出聲 要經產相「克制」

日本閣員赤澤亮正最近上節目時曾稱，日本銀行升息為物價上漲對策的「選項」。日本財務大臣片山皋月今天表示，「首相與我已經（向他）表示，希望克制相關發言」。

「朝日新聞」報導，赤澤目前擔任經濟產業大臣，他本月12日在日本放送協會（NHK）的節目中說明，日本政府對於伊朗局勢導致原油價格飆升導致物價高漲的對策。

他被問及日銀（BOJ）升息可同時抑制日圓貶值與物價上漲時表示，「實質利率處於相當低的狀態，一邊觀察對於經濟的影響，朝如現在所述（的升息）方向考慮，也是選項之一」。

而日銀即將在本月27日、28日召開金融政策決定會議，市場將關注日銀是否升息。原則上，身為中央銀行的日銀，獨立於日本政府決定金融政策，不過也會與財務省與內閣府等政府部會協調。然而日銀相關事宜不屬於經濟產業大臣的主管範圍。

片山今天在內閣會議過後的記者會表示，昨天在政府的經濟財政諮詢會議期間，日本首相高市早苗以及她本人已經提醒赤澤留意發言。

片山指出，「經濟產業大臣並非主管，且在法律上，具體手段本就應交由日銀決定」，並再次強調日銀的獨立性。