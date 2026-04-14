油價高點還沒到！國際能源總署、美能源部長都這麼說

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）表示，國際油價目前還沒反映出伊朗戰爭導致前所未見供應危機的嚴重程度，將在近期反映。美國能源部長萊特（Chris Wright）則預測，未來幾周，一旦荷莫茲海峽交通恢復，油價可能就會觸頂。

畢羅在大西洋理事會主辦的一場活動上表示，美伊衝突令荷莫茲海峽幾近關閉，每日大約1,300萬桶的石油供應停擺。戰爭期間，已有80多處能源設施受損，可能長達兩年才能復原。IEA已形容當前的供應中斷為史上最嚴重。

畢羅說：「油價已經很高了，但還沒有反映問態嚴重性。我同意有一些脫節的狀況。但我們很快就會看到他們將趨於一致，這對全球經濟是極度敏感的事。」

萊特則在華府一項經濟論壇上，預期幾周後油價將觸頂後回落，近日會繼續上漲，直到荷莫茲海峽的船隻通行「有意義的」回復。

國際能源總署和國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）周一（13日）均呼籲各國勿囤積能源供給，也不要實施能源出口管制，以免加重能源危機。

畢羅表示，有多個國家正在這麼做，但沒明說是哪些國家，僅呼籲所有國家都讓能源產品得以流入市場。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）希望大家別做有害市場的事。她提到自己與受到嚴重衝擊的亞洲國家、撒哈拉以南非洲國家、及部分南太平島國的代表開會時，這些國家非常擔心石油的供應前景。她強調，首要原則就是不要進行出口管制。