中國嚴管稀土出口 歐盟商會：歐企積極尋找備案

中國歐盟商會今天警告，北京當局對稀土實施嚴格的出口管制，正迫使歐洲企業重新深刻思考在中國的業務布局，並積極尋找備案。

法新社報導，稀土對於消費性電子產品到國防設備等各類產品的生產製造至關重要，而中國目前主導著全球的稀土產業。

中國領導層去年更以稀土為籌碼，在出口管制對全球供應鏈造成劇烈衝擊後，去年10月與華府達成協議，暫停了一場激烈的貿易戰。

不過，中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce inChina）今天發布報告指出，現行的審核程序仍讓許多想將原料和產品運往海外的外國企業頭痛不已，「在許多情況下，許可審核程序依舊緩慢、難以預測、缺乏協調且透明度不足」。

報告指出：「商界已意識到，中國正在建立的出口管制制度，將構成長期的商業風險。特定產品的出口權限，隨時可能因政治動機遭撤銷，而非真的基於安全因素。」

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）在報告發布前的媒體活動上表示，這些管制措施不僅增加行政負擔，更迫使許多歐洲企業進行更深刻的反思，好比去年美中貿易戰，就令不少歐洲企業在面臨營運阻礙時反應不及。

他表示，商界現在已出現「深刻的思維轉變」，不能再盲目相信「供應商會負責搞定一切」，目前各公司和國家政府都在想方設法，確保「一旦發生任何狀況，仍握有備案」。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平原訂3月在北京舉行峰會，預計將聚焦稀土供應議題，目前這場會談已因美伊戰爭延後至5月中。

彥辭認為，即使美中雙方就稀土達成協議，中國將出口管制轉化為外交爭端解決手段的策略，恐將成為常態。