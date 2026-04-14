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美半導體股創新高後再衝一波？輝達、博通蓄勢待發

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達最近兩周的股價周線漲幅都達6%。路透
輝達最近兩周的股價周線漲幅都達6%。路透

半導體類股近幾個月展現出強勁動能，費半周一（13日）連續第四天創下新高。隨著重量級業者輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）顯然準備重返漲勢，可望為半導體行情再添下一波上漲動能。

輝達是全球唯一市值達4兆美元的公司，過去一年上漲70%，但近三個月僅小漲2%。然而，最近兩周的周線漲幅都達6%，而且都收在當周區間高點。

根據美國財經媒體分析，從日線圖來看，輝達自去年10月以來表現不如同業超微（AMD）。輝達目前股價較52周高點低11%，可能正在雙重底的右側。這底部始於11月4日略高於200美元的位置，當時股價出現4%跳空缺口的「空頭島狀反轉」。

上周，輝達股價重新站上50日與200日簡單移動平均線，以及21日指數移動平均線，顯示動能強勁。在為期六個月的橫向整理後，出現強勁趨勢，因此短期內突破向上的機率較高。

巴隆的資深技術分析師Doug Busch預期，輝達股價到今年底有望上看248美元，較目前價格上漲31%。

輝達股價13日收盤上漲0.36%，報189.31美元。

同時間，同樣挾AI題材的博通目前股價較52周高點低約10%，但上周已大漲超過18%，為五個月來最佳單周表現。本周有望挑戰自去年10月以來首次連續三周上漲。

從日線圖來看，博通股價自去年9月初以來大致在300至400美元區間震盪。雙重底型態始於12月11日接近400美元的「十字線」，隨後價格持續下跌，直到3月31日完成反轉型態，當天大漲5.5%並重返300美元之上。

Doug Busch指出，從技術面來看，博通股價預期年底前有機會上看475美元，較當前價格上漲27%。

博通股價周一收盤上漲2.2%，報每股379.75美元。

美國 AMD 輝達

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