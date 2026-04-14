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聯航CEO晤川普提議合併美航 恐面臨嚴格監管審查

中央社／ 華盛頓/芝加哥13日綜合外電報導

消息人士透露，美國聯合航空執行長柯比在2月下旬與美國總統川普會面時，提出與美國航空合併的可能性；這項可能重塑產業格局的交易預計將面臨嚴格的監管審查。

路透社報導，這兩家美國最大的網絡型航空公司若合併，將標誌著自十多年前上一波大型航空公司合併潮結束以來，影響最為深遠的整合案，並將進一步緊縮目前由4家規模大致相當的業者所主導的美國國內市場。

根據航空數據公司OAG的資料，若計入國際航班，聯合航空（United Airlines）和美國航空（AmericanAirlines）在2025年已是全球運能最大的兩家航空業者，合併後的規模將遠遠超過排名第3的競爭對手達美航空（Delta Air Lines）。

知情人士表示，聯合航空執行長（CEO）柯比（Scott Kirby）與川普的會面是在2月25日，就在美國與以色列與伊朗爆發戰爭的3天前。這場戰爭導致航空燃料價格飆升，迫使各航空公司不得不透過調漲票價及行李費來回收高昂成本。

消息人士稱，柯比向川普政府官員陳述的理由是，合併後的聯合－美國航空將成為國際旅行市場上更強大的競爭者，並指出川普政府一直關注全球範圍內的美國貿易逆差問題。

柯比曾在9月的一場論壇上表示，往返美國的長途航班座位有2/3由外國航空公司提供，但60%的乘客是美國公民。

業界官員私下向路透社表示，合併案獲准的機會極其困難，理由是可能面臨來自工會、競爭對手航空業者、國會議員和機場的反對，以及對航線、主要樞紐和員工的影響。

一名接近白宮的人士表示，白宮對潛在的合併案持懷疑態度，理由是在川普政府擔心航空燃油價格飆升會在11月期中選舉前推高票價之際，此舉將對競爭和票價產生影響。

目前還不清楚聯合航空是否已向美國航空提出任何正式接觸，也不清楚是否已啟動尋求交易的程序。由於會談未公開，消息人士要求匿名。

聯合航空和美國航空拒絕對這項可能合併的交易發表評論。這項消息最先由彭博（Bloomberg News）報導。白宮未立即回應置評請求。

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