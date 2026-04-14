伊朗戰爭最壞階段已過？貝萊德、花旗、大小摩紛紛喊進美股

資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）和華爾街巨擘花旗集團（Citigroup）都上修美股評級至「加碼」，摩根士丹利（大摩）和摩根大通（小摩）也建議把握機會低接股票，主要理由包括伊朗戰爭的衝擊可望受抑制，加上企業獲利表現強勁，將為美股營造有利環境。

管理14兆美元資產的貝萊德在最新的市場周報，提高美股評級一級，從「中性」上修至「加碼」，「我們觀察到兩個可能促使我們再度加強承擔風險的訊號，首先是出現可望重啟荷莫茲海峽流動相關行動的具體跡象，其次為相關的總體經濟衝擊可見度正受抑制」，「美國與伊朗再次爆發戰爭的門檻相當高」，進一步抑制了潛在損害。

而且，從美國和伊朗2月28日衝突爆發以來，「市場對2026年美國與新興市場企業獲利的預期都已提高」。FactSet數據顯示，標普500成分企業第1季整體獲利可望成長12.6%，若歷史上的「優於預期」比率維持不變，降獲利成長還可能上升至19%。

此外，科技產業今年獲利預料將成長45%，但該類股今年來的股價漲幅有限。貝萊德表示，這使得資訊科技類股目前相較於標普500其他十個類股的估值，降至2020年中以來最低。

貝萊德策略師團隊指出，「基於強勁的企業獲利預期，以及全球經濟成長所受的累積衝擊有限，我們重新提高對美國與新興市場的風險配置」，「我們聚焦美股第1季財報的利潤率，依然看好國防等題材的機會」。

美股獲利前景更強勁

花旗策略師團隊也在其全球股票戰略，「戰術」性提高美股評級，從「中立」調升到「加碼」，偏向「品質／防禦」操作，主張戰事不確定性居高不下，支持對高品質與防禦類股的偏好，預期標普500指數年底將漲至7,700點，暗示還有12%的上漲空間。但花旗同時調降新興市場股票評級，從「加碼」降至「中立」，原因是較易受到能源震撼與美元走升的打擊。

花旗對其他主要類股評級的調整，包括調升全球原料類股到加碼，調降通訊服務類股到減碼，並強調科技業對全球獲利成長的影響力提高，增添了在戰事發生時的股票展望複雜度。花旗指出，若美伊最終達成和平協議，有望提振投資人信心，但要讓總體與有利景氣循環交易環境重返「金髮女孩」情況，可能相當困難。

大摩和小摩都指出，最近的市場疲軟為長期投資人創造低接機會。小摩策略師團隊表示，「我們的基本情境仍是任何（伊朗戰爭）情勢進一步升級，都不太可能無限持續下去，地緣政治震撼所驅動的下跌，最後可望證明是買進機會」。

大摩策略師團隊也說，標普500指數最近遭逢的賣壓，看起來比較像回檔修正，而非長期頹勢的開端，背後支撐為獲利成長好轉與更健全的估值，認為即便中東戰爭持續提高對能源供應與貨幣政策走向的憂慮，投資人仍應準備好加碼風險資產。

大摩持續看好金融、工業、非消費必需品等景氣循環類股，因為獲利強勁且估值受壓抑，並且認為人工智慧（AI）雲端服務供應商等品質成長股有買進機會。

城堡證券（Citadel）也認為，伊朗戰爭會升級到最壞情況的風險正在下降，為股債市反彈創造條件。主管夏赫在提供客戶的報告提到，伊朗重視政權存續，而中國大陸做為伊朗石油的主要買家，也有強烈意願推動局勢降溫，這些都意味著進一步升高衝突的可能性正在減弱。

他說，儘管能源價格仍需時間回歸正常，但通膨的尾部風險下降，各央行的鷹派程度可能會低於市場預期。夏赫現在估計歐洲央行（ECB）最多升息兩次，美國聯準會（Fed）和英國央行則可能維持利率不變，這些展望抑制了短期利率的上漲空間。