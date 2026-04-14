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AI引爆一年1兆元資本支出熱潮、能源業也開始砸錢 但高利率埋下隱憂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
當前的AI支出已擴大到電力能源基礎設施領域，圖為微軟在都柏林資料中心頂樓的空氣處理機組與冷水機組。路透
當前的AI支出已擴大到電力能源基礎設施領域，圖為微軟在都柏林資料中心頂樓的空氣處理機組與冷水機組。路透

彭博分析師指出，人工智慧（AI）將推動未來一年高達1兆美元的資本支出熱潮，這股浪潮也從科技產業擴大到電力能源基礎設施領域，而最大的風險可能並非來自 AI 本身，而在高利率下的資金壓力。

2021年以來，AI領域的資本支出已從 2,700 億美元激增至1兆美元，幾乎激增至四倍。在彭博行業研究（BI）納入 2,400檔AI題材股票中，AI 雲端服務巨頭（如亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和甲骨文）居於領先，緊隨在後的是台積電、三星電子、美光科技、CoreWeave 和 NextEra Energy。前十大企業的預計資本支出總額超過 8,700 億美元。與其他雲端服務巨人相比，輝達的資本支出僅70 億美元，排名第 70 位，難怪 利潤率高得驚人。

若以資本支出強度（投資除以營收）來看，比率越低，表示基本面支撐越強。就科技五大巨人來說，亞馬遜（Amazon）資本支出強度最低，基本面也最強。

彭博分析師認為，若荷莫茲海峽持續遭到封鎖，終致聯準會（Fed）維持較高利率，核能、風電和電網業因兼具較高的資本支出強度和相對較高的財務槓桿，在高利率環境中更為脆弱；半導體業抗風險能力相對較強。

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