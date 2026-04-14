歐盟擬鋼鐵關稅加倍至50% 防堵中國廉價鋼衝擊

歐盟立法機構與各國政府今天同意，將對外國鋼鐵課徵加倍關稅，以保護歐盟各國的鋼鐵產業，避免中國等鋼鐵湧入歐盟市場廉價競爭。

法新社報導，歐盟各國政府與歐洲議會代表於深夜達成協議，將鋼鐵的進口關稅稅率提高至50％，並對免稅鋼鐵額度大幅削減了47%。

歐盟貿易事務首長塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示：「歐洲鋼鐵產業在全球站穩腳跟，對我們戰略自主與工業實力至關重要，因此我們不能對全球產能過剩已達臨界水準視而不見。」

他說：「今天的決定，有助於為我們製造商帶來亟需的穩定，讓鋼鐵產業能在歐洲茁壯發展。」

根據這項協議，歐盟進口鋼鐵的免關稅配額，將減少至每年1830萬噸，那是歐盟在2013年的進口總量。

歐盟以2013年作為基準，因為那一年全世界鋼鐵生產過剩、市場開始失衡，而中國當局大量補貼本國鋼鐵業者，如今中國鋼鐵產量已占全球總產量一半以上。

歐盟所有進口鋼鐵的國家，都將實施上述新措施，僅歐洲經濟區成員國冰島、列支敦斯登和挪威除外。

這項議案將送歐洲理事會及歐洲議會正式批准，才生效施行。

至於現行鋼鐵關稅將於6月底結束，超過免稅配額的鋼鐵，目前是徵收25％關稅。