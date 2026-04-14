航空業世紀併購？ 聯航傳有意合併美航 勢必引發反壟斷審查

彭博引述知情人士報導，聯合航空（United Airlines ）執行長柯比（Scott Kirby）已拋出和美國航空（American Airlines）合併的構想。這個大膽的提議，即使在親商的川普政府執政之下也勢得面臨嚴格審查。

知情人士說，柯比已向政府高層官員推銷這個構想，但目前還不清楚是否已真正表態，或者雙方已開始接洽。

聯合航空和美國航空名列美國四大航空公司，合計占有超過三分之一的市場。兩者若合併，將成為全球最大的航空公司。因此，這兩家航空巨人之間的任何合併案，都將引發嚴重的反壟斷疑慮，且可能面臨消費者、政治人物及美國競爭對手的強烈抵制。

與此同時，會有此考慮可見近日的市場動盪，已讓產業整併的可能性浮上枱面。柯比在上個月發給員工的公告中提到，隨著油價和燃料價格飆漲，聯合航空可從任何產業大洗牌中獲益，並可能帶來收購機會。

柯比在上月24日於洛杉磯接受彭博電視訪問時說：「我們會在那裡接手部分資產，這對他們來說可能是雙贏。」當被問到這是否表示著要收購整家公司時，他說：「我們再看看，這方面有傳聞很多。」

對柯比來說，涉及美國航空的交易也帶有個人色彩。柯比曾擔任美國航空總裁，但在確定晉升執行長無望後離職。柯比於 2016 年加入聯合航空擔任總裁，隨後升任最高職位。

這兩家公司長期在策略上相互較勁，特別是在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），雙方為了登機門的使用權和市占率你爭我奪。

柯比也曾抨擊美國航空在增加高端服務方面反應太慢、動作太遲，而這類方案已在聯合航空和達美航空（Delta Air Lines）證明深受歡迎且獲利豐厚。

聯合航空市值約為 310 億美元，而美國航空僅僅 74 億美元。聯合航空股價今年以來下跌 15%，不過美國航空的表現更慘，今年來重挫 27%。

在彭博新聞報導後，美國航空股價在盤後交易一度大漲 11%；聯合航空股價則上漲 1.3%。