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星鏈傳出去年營收年增50% 達到114億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
烏克蘭赫爾松市中心，民眾使用星鏈（Starlink）設備上網。 路透
烏克蘭赫爾松市中心，民眾使用星鏈（Starlink）設備上網。 路透

SpaceX旗下的衛星通訊公司星鏈（Starlink），傳出去年創造了114億美元營收，年增50%，占SpaceX整體營收的61%。

科技新聞網站The Information引用他們看到的財務數字，做出相關報導。報導指出，星鏈調整後的稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）利潤率為63%，是科技富豪馬斯克太空公司SpaceX現在唯一貢獻現金的金雞母業務。SpaceX的太空和人工智慧（AI）事業正在燒錢，利潤率縮減。

馬斯克 太空 Starlink

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