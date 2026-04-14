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中東戰爭衝擊延續 IEA：能源市場4月比3月更嚴峻

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透
國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）今天表示，受到中東戰爭影響，國際能源市場及經濟情況在4月可能會比3月更加艱困。

比羅爾指出，雖然3月的區域貨運「是在危機爆發前就已裝載」，但「4月卻沒有任何貨物裝載」。

他在出席國際貨幣基金（IMF）會議後受訪時表示：「中斷時間越長，問題就會越嚴重。」

比羅爾今天與國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）及世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）等首長會晤。世銀和IMF及各國為因應戰爭對經濟衝擊而成立一個新工作小組，今天首長會晤，是小組協商工作的一環。

比羅爾表示，能源總署正在密切監控區域內的能源設施，在受波及的80多座設施中，遭到嚴重破壞的超過1/3。

他重申，全球正面臨重大的能源安全挑戰，並強調「沒有任何國家可以倖免」。

喬治艾娃今天表示，必須充分了解戰爭造成基礎設施破壞範圍有多大。

彭安杰則指出，相關機構正依據戰爭的持續時間與嚴重程度，模擬不同情境來預做準備。

先前國際貨幣基金曾表示，已備妥500億美元的融資援助；世界銀行則說，準備投入達250億美元。

彭安杰今天補充說，若敵對狀態持續，世界銀行在未來6個月總計可動用最多600億美元的資金。

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