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AI助長記憶體晶片荒 微軟Surface售價大跳漲、千美元以下機型正式絕跡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
12 吋 Surface Pro 的價格漲幅超過 31%。美聯社
12 吋 Surface Pro 的價格漲幅超過 31%。美聯社

微軟大幅調漲 Surface 品牌系列筆電的價格，跟進其他因記憶體晶片嚴重短缺而將成本轉嫁給消費者的個人電腦製造商。

主打平價且輕巧的12 吋 Surface Pro去年上市時起售價為 800 美元，如今售價已漲至 1,050 美元起，漲幅超過30%。舊款產品也同樣漲價：13 吋的 Surface Pro 第 11 代現售 1,500 美元，比 2024 年上市時的 1,000 美元貴了數百美元。最新一代的 13.8 吋 Surface Laptop 漲幅則高達 500 美元。

微軟發布新聞稿說：「由於近日記憶體和零件成本上漲，Surface開始更新 Microsoft.com 網站上現有硬體系列產品的售價。」微軟說，雖然目標是維持價格穩定，但仍會根據「市場狀況和營運成本」等多重因素，定期檢視並評估 Surface 產品的定價。

更新的價格可視為微軟下一批 Surface 硬體成本的新基準，該公司預計在未來幾周內發表新款Surface 系列裝置。

微軟從未將 Surface 系列定位為平價選擇。然而，隨著新價格生效，這家 Windows 開發商已不再提供任何低於 1,000 美元的 Surface PC。這做法蘋果近日推出的 MacBook Neo 形成強烈對比；後者售價僅為 599 美元，很可能會顛覆低價電腦市場。

Windows 微軟 Surface

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