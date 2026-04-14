美元連六黑、川普稱伊朗盼和談回吐漲幅 日圓表現仍然墊底

美元指數周一呈現震盪走勢，終場連續六個交易日下跌。早盤受美伊談判破裂及美軍封鎖荷莫茲影響，市場避險情緒升溫一度推升美元走高；隨後美國總統川普宣稱伊朗主動聯繫盼達成協議，市場對局勢升級的恐懼有所降溫。

美元指數終場跌0.3%至98.366，寫下今年以來最長連跌紀錄。

匈牙利大選變天激勵匈牙利貨幣佛林特狂飆，而日本銀行（央行）總裁植田和男的談話導致日圓在非美貨幣普遍走強的情況下表現仍然墊底。

日圓兌美元貶值0.1%至159.24，儘管日本10年期公債殖利率升至 2.496% 創下近30年高位，日本央行總裁植田和男的謹慎論調仍影響日圓。他特別強調中東局勢的不確定性，導致交易員大幅下修對 4 月升息的預期。

歐元兌美元升值0.2% 至 1.1737 美元，守穩 1.17 關鍵水位。英鎊兌美元升值 0.3% 至 1.3507 美元，收復 2 月下旬戰爭爆發以來失土。

美軍封鎖伊朗港口一度刺激避險需求。但川普在白宮表示收到和談電話，雖然未具名對方身分，仍成功壓抑美元漲勢。

執政 16 年的奧班在國會大選中落敗，親歐派勝出。匈牙利佛森特兌美元急升 3.7% 至 308.81，創下 2022 年 2 月以來最高價位。